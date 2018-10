Zondag 14 oktober staan we met z’n allen in het stemhokje. De VRT gaat vanaf vandaag dan ook definitief in verkiezingsmodus: Phara De Aguirre in plaats van Lieven Van Gils, een langere ‘Terzake’ en als afsluiter van de avond op Canvas een kritische blik op de uitspraken van de dag in ‘Zinzen en Van Cauwelaert bij Ivan’.