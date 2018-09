Telenet Giants Antwerp plaatsen zich voor het eerst voor groepsfase Champions League

De Antwerp Giants zijn er zondag in geslaagd zich voor het eerst te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League basketbal. De Antwerpenaren wonnen in eigen huis met 100-94 van het Italiaanse Cantu, na dinsdag in heenmatch in Italië ook al met 76-84 te hebben gewonnen.

Dave Dudzinski (18 ptn), Paris Lee (17 ptn) en Tyler Kalinoski (14 ptn, 9 rbds) waren de uitblinkers bij de Giants.

In de groepsfase komen de Antwerpenaars terecht in poule C, met verder het Griekse AEK Athene, het Duitse Bamberg, het Tsjechische Nymburk, het Turkse Eskisehir, het Israëlische Hapoel Jeruzalem, het Franse Dijon en het Spaanse Fuenlabrada.

Spirou Charleroi plaatste zich zaterdag voor de derde en laatste voorronde voor het kampioenenbal. Na woensdag thuis tegen het Deense Bakken Bears met 59-61 de boot te zijn ingegaan, wonnen de Carolo’s op verplaatsing met 69-74. In haar laatste voorronde treft Charleroi het Spaanse Murcia. Indien ze die laatste play-off verliezen, worden ze opgevist in de FIBA Europe Cup, een competitie waarin ook Bergen uitkomt.

Kampioen Oostende is rechtstreeks geplaatst voor de poulefase van de Champions League.