Tom Ieven van restaurant ’t Zilte verkozen tot beste sommelier

Antwerpen - Tom Ieven van restaurant ‘t Zilte is zondagnamiddag verkozen tot winnaar van de wedstrijd ‘Best Sommelier of Belgium 2018-2019’. Dat melden de Belgische Sommeliersgilde en de Vereniging Vlaamse Sommeliers, die de wedstrijd organiseren. Dries Corneille van De Jonkman en Gianluca di Taranto van The Jane behaalden respectievelijk de tweede en de derde plaats in deze gerenommeerde wedstrijd.

De wedstrijd ‘Best Sommelier of Belgium’ is een nationaal gerenommeerde wedstrijd en vond opnieuw plaats in het viersterren hotel The Dominican in Brussel. De winnaar werd verkozen door een internationale jury van sommeliers en gespecialiseerde pers, onder het toeziend oog van deurwaarder Ann Pirlot.

De drie finalisten voerden verschillende proeven en opdrachten uit waarbij ze beoordeeld werden op hun kennis van de combinatie wijn en gerecht, het decanteren van een fles wijn, proeven en herkennen van wijn en andere producten en de houding en stijl in het restaurant.

De winnaar van de wedstrijd ‘Best Sommelier of Belgium’ mag ons land vertegenwoordigen op de internationale wedstrijden ‘Best Sommelier of Europe’ en ‘Best Sommelier of the World’.