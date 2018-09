ANALYSE. Kanaries pakken met tien een punt in het Astridpark: "Dit Anderlecht was gewoon te pakken"

STVV pakte verdiend een punt zondagnamiddag in Anderlecht. Meer dan een uur lang streed Sint-Truiden met een man minder na een vroege uitsluiting van Cristian Ceballos. Maar begeven deden die dekselse Kanaries niet, tot frustratie van het Anderlecht-publiek, dat in de clinch ging met Hein Vanhaezebrouck. Dé man bij STVV? Samuel Asamoah. “Als wij met elf man bleven, pakten we hier die drie punten”, klonk de uitmuntende Ghanees.