Genkenaar ontvangt gepeperde rekening van incassobureau: "Zonder enige verwittiging"

Toen Hakan Yasarlar de betaalterminal van zijn dampwinkel inruilde voor een exemplaar van een andere leverancier, kreeg hij te horen dat er nog een openstaande rekening van 472 euro was. Hij had nochtans altijd netjes betaald.

WIE?

Naam: Hakan Yasarlar (35, zaakvoerder)

Waar: Dieplaan, Genk

WAT?

Niemand is onfeilbaar. Zo vergeten mensen wel een rekening te betalen. Maar ook dure facturatiesystemen kunnen wel eens compleet de mist ingaan.

“Ik huurde gedurende een jaar een betaalterminal bij Worldline”, zegt Hakan. “Daarna zegde ik het contract op omdat ik niet tevreden was over de service. Er was te vaak een slechte verbinding, de betalingen van de klanten werden laat doorgestort op mijn ...