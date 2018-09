Aantal lokale lijsten stijgt sterk in Limburg, Groen en Vlaams Belang hebben moeite om volledige lijsten in te dienen

Een kwart van de lijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is niet volledig. Dat blijkt uit een analyse van onze krant. Vooral Vlaams Belang en Groen hebben moeite om in Limburg aan een volle lijst te geraken. Nog opvallend is de sterke toename - met ruim dertig procent - van het aantal lokale lijsten, ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen.

Maar liefst 5.227 Limburgers zijn kandidaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen of omgerekend 4,9 kandidaten per zetel in de gemeenteraad. Voor de provincieraadsverkiezingen dingen nog eens 235 kandidaten naar uw stem.

In onze provincie zijn er 228 lijsten ingediend, waarvan 77 lokale lijsten. Dat zijn lijsten die niet onder het nationale lijstnummer opkomen, zoals bijvoorbeeld ‘GOED’ in Heusden-Zolder of ‘Voor U’ in Dilsen-Stokkem. In vergelijking met zes jaar geleden ...