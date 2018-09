Assia krijgt, net als haar zus, de Diversiteitsprijs van UHasselt en deze krant: "Ik doe onderzoek naar MS, maar doctoreren is mijn grote droom"

Diepenbeek / Tongeren -

Het moeten daar goede genen zijn, ten huize Tiane in Tongeren: vijf jaar nadat oudere zus Imane de Diversiteitsprijs van UHasselt en deze krant kreeg, gaat de eer vandaag naar Assia (23). De ene schopte het tot rolmodel bij Toegepaste Economische Wetenschappen, de andere zus maakt indruk bij Biomedische Wetenschappen. Veel indruk zelfs. Want het boeit Assia daar allemaal zo zeer dat ze er na haar afstuderen voorlopig blijft hangen als vrijwillig onderzoekster. “Mijn ouders steunen me voluit. Al zullen ze wel verwachten dat ik ooit ga voor een betalende job”, lacht ze.