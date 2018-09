Belgian Cats vechten alsof hun leven ervan afhangt, maar Spanje pakt brons op WK

Het heeft niet mogen zijn voor de Belgian Cats: ondanks een sterke partij verloren ze van Spanje: 67-60. Geen brons dus voor onze landgenotes, maar wel bijzonder knappe vierde plaats op het WK basket.

De Cats begonnen goed aan de partij. In een mum van tijd stond het 3-10 in het voordeel van de Belgische vrouwen, waarna de Spaanse motor begon te draaien. Het eerste kwart eindigde uiteindelijk gelijkopgaand (15-15). In het tweede kwart kregen de Cats moeilijk opnieuw grip op de partij. Spanje domineerde en dat uitte zich in 32-27 ruststand.

Na de pauze plaatsten de Spaanse vrouwen een nieuwe tussenspurt in het derde kwart (23-16), waarna de Cats in het vierde kwart de spanning terugbrachten (12-17). Ze kwamen dicht, maar moesten uiteindelijk met zeven punten het brons aan Spanje laten.

Eerder op dit WK wonnen de Belgische vrouwen hun groep na zeges tegen Puerto Rico (86-36) en .. Spanje (72-63) en een nederlaag tegen Japan (75-77 nv). In de kwartfinales wonnen de Cats van Frankrijk (86-65), waarna een verdienstelijke nederlaag volgde tegen de Verenigde Staten (77-93) in de halve eindstrijd.

Ondanks die zure nederlaag verlaten de Cats het WK dus met opgeheven hoofd: wie in één toernooi Spanje en Frankrijk kan kloppen en zo lang gelijke tred kan houden met het Team USA, zette een wereldprestatie neer. Het leverde hen bakken sympathie op, niet alleen in eigen land maar over de hele wereld.