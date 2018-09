Premier Charles Michel legt beleidsverklaring dag vroeger af

Premier Charles Michel (MR) zal zijn beleidsverklaring in de Kamer op maandag 8 oktober afleggen, in plaats van de traditionele tweede dinsdag van de maand oktober. Dat werd vorige week beslist binnen de conferentie van voorzitters, die de knopen doorhakt over de parlementaire agenda. Aanleiding zijn internationale verplichtingen van de eerste minister.

In de ‘state of the union’ geeft de eerste minister de krachtlijnen van de federale regering mee voor het komende werkjaar - in dit geval ook het laatste jaar van de regering-Michel I. De regeerverklaring vindt normaal gezien plaats op de tweede dinsdag van oktober, al is tegen deze regel de voorbije jaren al wel eens gezondigd - weliswaar om de speech op een latere datum te laten plaatsvinden en niet zozeer eerder.

Maar volgende week zou de premier naar de top van de francofonie in het Armeense Jerevan gaan. Die vindt plaats op donderdag 11 en vrijdag 12 oktober. Daarom stemde de conferentie van de voorzitters ermee in de ‘state of the union’ een dag te vervroegen. Dan zou het debat over de regeerverklaring op dinsdag plaatsvinden en de stemming op woensdag, waarna de premier op het vliegtuig richting Jerevan zou kunnen stappen.

Dat betekent wel dat de Kamerleden in de week voor de gemeenteraadsverkiezingen drie dagen naar Brussel moeten afzakken en dus niet de lokale straten en markten kunnen opzoeken in een ultieme poging om nog wat kiezers te overtuigen.