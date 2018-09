Kennes en Roels winnen 17de Maasrun in Lanaken

Klaartje Kennes en Jonas Roels hebben zondag in de 17de editie van de Maasrun in Lanaken de hoofdwedstrijd over tien mijl gewonnen. De organisatie noteerde bijna tweeduizend deelnemers, 250 meer dan vorig jaar. Mascotte Jake maakte veel schoolkinderen warm, ook het concept teaminschrijvingen sloeg aan. De heerlijke herfstzon deed de rest.

Jonas Roels vatte de tien mijl op als voorbereiding voor het BK halve marathon van vrijdag in Kuurne. In de laatste kilometers nam hij afstand van metgezel Pieter Berben. “Ik was eigenlijk te laat om de geplande 10 km te lopen en daarom besliste ik in de tien mijl te starten. Ik ben sinds april 35 en heb als master nieuwe doelen uitgezet. Vorige week verbeterde ik in Beernem nog mijn record in de 10 km. Ik ben klaar voor het BK van vrijdag”, vertelde de topper uit ...