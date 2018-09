Stoffel Vandoorne: "Het was een erg eenzame race"

Stoffel Vandoorne reed nog maar eens een anonieme race met een wagen die op alle vlakken tekort lijkt te schieten.

Vandoorne startte als vijftiende aan de race en eindigde als zestiende. Na de start van de race was het naar eigen zeggen eenzaam vertoeven op het circuit van Sochi.

"Dit resultaat is min of meer wat we verwachtten aan het begin van de race. Er waren geen incidenten waar we van konden profiteren en we konden haast niemand inhalen."

"Ik had wat plezier aan het begin van de race met beide rijders van Williams en met Carlos Sainz op het einde, maar daarnaast was het een erg eenzame race voor mij."

"Ik denk dat we later de pits in gingen dan optimaal was, waardoor ik zo'n tien seconden verloor op het circuit. Het was onmogelijk om die tijd op het circuit goed te maken."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: