De Spanjaard Alejandro Valverde (38) heeft zondag in het Oostenrijkse Innsbruck voor het eerst de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd. Op het podium werd de wissel van de wacht symbolisch voltrokken toen uittredend wereldkampioen Peter Sagan de gouden medaille aan zijn opvolger uitreikte. Of hoe Sagan toch nog de show weet te stelen zonder te winnen. Al leek “El Imbatido” of “de onverslaanbare” oprecht blij met de geste van de Slovaak.