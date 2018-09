Bondscoach Kevin De Weert verlaat wielerbond en trekt naar Lotto-Soudal: “Spijtig dat het zo moet eindigen”

Kevin De Weert wordt performance manager bij Lotto-Soudal. De Weert wilde in een eerste reactie het nieuws niet bevestigen, maar pas toen Lotto-Soudal en bondsvoorzitter Tom Van Damme het nieuws hadden bekendgemaakt, wilde ook hij tekst en uitleg geven. Al vond hij het wel spijtig dat het nieuws net na het WK bekend geraakte.

Kevin De Weert is sinds 2016 in dienst van de KBWB en leidde de Belgische renners onder meer naar olympisch goud (Van Avermaet) en twee keer Europees goud (Campenaerts). Op het meest recente WK was De Weert nog goed voor brons (Campenaerts) en twee keer zilver (Van Moer en Lambrecht). Hij stopt na dit kalenderjaar, op 1 januari begint hij bij Lotto-Soudal als performance manager.

De Weert gaf aan intimi al meermaals te kennen het lastig te hebben met de trage gang van zaken binnen de KBWB en was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die vindt hij nu bij Lotto-Soudal waar De Weert heel wat bekende Belgische gezichten tegen het lijf loopt: Tim Wellens, Tiesj Benoot, Victor Campenaerts of Thomas De Gendt maar ook jongeren als Bjorg Lambrecht.

“Beetje spijtig dat het zo moet eindigen”

“Ik ga inderdaad volgend jaar aan de slag bij Lotto-Soudal”, bevestigde hij zelf het nieuws een goed uur na het WK in Innsbruck. “Het was sowieso de bedoeling om tijdens het WK er niets over te zeggen om de volle focus te houden op de jeugd en profs, dus het is wel een beetje spijtig dat het zo moet eindigen. De renners wisten nog van niets, alleen de twee renners van Lotto (Wellens en Benoot) en Serge Pauwels wisten het.”

De functie van Performance Coach verschilt volgens De Weert niet veel met die van bondscoach. “Eigenlijk is het een beetje hetzelfde: ik zal de tussenpersoon zijn tussen bazen, de ploegleiding en de renners. Het is een nieuwe functie bij Lotto maar bestaat al wel bij andere wielerploegen. Ik zie het als een mooie uitdaging en ga er met heel veel enthousiasme tegenaan. Hoe we het concreet gaan invullen, zullen we echter pas zien na het eerste trainingskamp maar het is wel de bedoeling dat ik ook af en toe in de volgwagen zal zitten. Marc Sergeant blijft als Sportief Manager de sportieve baas, ik zal eerder tussen Marc en de ploegleiding en de renners staan. Het is de bedoeling om de hele boel een nieuw elan te geven, om samen met het sportieve team voor een nieuwe drive te zorgen.”

“Ik miste het dagelijkse contact met de renners”

“Het waren drie superjaren als bondscoach, de resultaten liegen er ook niet om met negen medailles en natuurlijk ook de intense Olympische Spelen in Rio met Greg van Avermaet als mooi begin. Maar alles heeft voor- en nadelen. Ik kon hier met de beste renners van de wereld werken maar ik moest ze ook telkens weer teruggeven aan de ploeg en ik miste toch wel dat dagelijkse contact met de renners. Want dat is volgens mij toch ook mijn sterkste punt als ik de renners mag geloven: mijn communicatie. Of het ook de renners waren die het me gevraagd hebben? Laat me zeggen dat ik geflatteerd was door de mensen die het gevraagd hebben.”

Wordt Sven Vanthourenhout zijn opvolger? “Ik heb zelf pas deze week laten weten dat ik zou vertrekken, dus denk niet dat er al een opvolger is. Hij was hier ook op mijn vraag, zoals hij ook al in de Ronde van België en bij de beloften was. Om mij te steunen. We komen goed overeen en vullen elkaar goed aan. Sven is net als mij een relatief jonge gast met ervaring op de weg in heeft inzicht.”

Bondsvoorzitter: “Verwonderlijke keuze”

Na ruim twee jaar houdt De Weert het dus voor bekeken als wielerbondscoach. Hij maakte van dichtbij de olympische titel van Greg Van Avermaet in Rio de Janeiro mee. “Kevin heeft ons een tijdje geleden ingelicht dat er contacten waren met Lotto Soudal, al vind ik zijn keuze toch wel verwonderlijk”, reageert bondsvoorzitter Tom Van Damme aan Belga. “Kevin heeft bij ons veel kansen gekregen, maar hij is natuurlijk jong en ambitieus.”

De berichten dat De Weert zou worden opgevolgd door Sven Vanthourenhout ontkent Van Damme. “Dat klopt niet. Sven is nu al even lid van de technische staf en bondscoach van de veldrijders. We gaan nu rustig de tijd nemen om de verschillende opties te bekijken.”