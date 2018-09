Eindelijk goud! Valverde kan zijn emoties niet bedwingen na ongezien WK-palmares: “Ongelofelijk”

De ontlading van Alejandro Valverde toen hij zich in Innsbruck tot wereldkampioen tot wereldkampioen was enorm. De 38-jarige Spanjaard liet zijn tranen de vrije loop. Na zes keer op het podium op een WK mocht hij eindelijk plaatsnemen op het hoogste schavot. “Ongelofelijk!”

Alejandro Valverde werd al twee keer tweede op een WK. In 2003 in het Canadese Hamilton werd hij geklopt door Igor Astarloa en in 2005 in Madrid botste hij op “Tommeke, Tommeke” Boonen. Nadien werd hij nog vier keer derde: in 2006, 2012, 2013 en 2014. Voorts nog een keer vijfde en een keer negende.

Meteen na de finish barstte hij in tranen uit: “Dit is ongelofelijk! Ik kon rekenen op een sterke ploeg die heel de tijd attent heeft gereden. Het was een lange sprint en 200 meter wist ik dat ik moest aangaan, dat is mijn afstand. Het is een droom na jarenlang die ereplaatsen.”

Niet de oudste wereldkampioen

Valverde is echter niet de oudste wereldkampioen: met zijn 38 jaar en 158 dagen is hij net iets jonger dan de Nederlander Joop Zoetemelk die 38 jaar en 272 dagen oud was toen hij in 1985 de regenboogtrui veroverde.

Bekijk hier alle WK-podia van Valverde:

Tweede in 2003, achter Igor Astarloa maar voor Peter Van Petegem Foto: BELGAIMAGE

Tweede in 2005, achter Tom Boonen maar voor Anthony Geslin Foto: BELGAIMAGE

Derde in 2006 achter Paolo Bettini en Erik Zabel Foto: BELGA

Derde in 2012 achter Philippe Gilbert en Edvald Boasson Hagen Foto: BELGA

Derde in 2013 achter Rui Costa en Joaquim Rodriguez Foto: BELGA

Derde in 2014 achter Michal Kwiatkowski en Simon Gerrans Foto: BELGA