Zondag is er de hoogmis voor de wielerliefhebber: dan staat er immers het WK wegwielrennen op het programma. Het is nu al zeker dat Peter Sagan zichzelf niet zal opvolgen als wereldkampioen, ook hebben drie Belgische pionnen de remmen reeds dichtgeknepen. Wie kraait er victorie op het enorm zware parcours in Oostenrijk? Mis er hieronder niets van!