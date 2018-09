Hamilton zegeviert in Rusland door teamorders, Vandoorne zestiende

Lewis Hamilton heeft de GP van Rusland gewonnen nadat Valtteri Bottas halfweg de race hem voorliet door teamorders van Mercedes. De Fin speelde het teamspel en werd tweede, Vettel derde. Stoffel Vandoorne kende een anonieme race en werd zestiende.

Het nieuwe stukje asfalt op de grid zorgde voor een gespreksonderwerp na de kwalificatie voor de GP van Rusland, waarin Mercedes dominant was en Ferrari derde en vierde werd. Helemaal achteraan stonden beide McLarens, Red Bulls en Toro Rosso's door gridstraffen.

LAP 1/53: A great start from Bottas who leads Hamilton, Vettel is third (Verstappen is up to 13th!) #RussianGP ???º #F1 pic.twitter.com/nIUQSAB0po — Formula 1 (@F1) 30. zárí 2018

Sebastian Vettel kwam in eerste instantie goed weg en leek Lewis Hamilton in te halen, maar de top vier bleef bij de start ongewijzigd, waardoor het effect van het nieuwe asfalt verwaarloosbaar was. Achteraan de grid verloor Stoffel Vandoorne meteen een plaats aan teamgenoot Fernando Alonso, terwijl Max Verstappen een kanonstart had en heel wat plaatsen wist goed te maken in de openingsronden.

Daniel Ricciardo volgde het voorbeeld van zijn teamgenoot. Verder was het opmerkelijk dat beide Toro Rosso's spinden, waardoor ze helemaal achteraan de race moesten verderzetten. Uiteindelijk was het meteen een dubbele opgave voor Toro Rosso.

Na tien ronden was de jarige Max Verstappen al helemaal naar voor opgeschoven naar plaats vijf, waardoor hij veertien plaatsen had goedgemaakt. Hij haalde Charles Leclerc in die nog maar eens zijn kunnen liet zien na een sterke kwalificatie. Vooraan volgden Bottas, Hamilton, Vettel en Räikkönen kort op elkaar.

LAP 8/53: Verstappen eases past Leclerc and moves up to 5th - incredible ?? #RussianGP ???º #F1 pic.twitter.com/l7idKCiqlg — Formula 1 (@F1) 30. zárí 2018

Zoals voorspeld was de bandendegradatie groot, waardoor er al vroeg werd gepit. Bottas ging als eerste van de leiders de pits opzoeken, gevolgd door Vettel en Hamilton, telkens een ronde later. Sebastian Vettel reed een sterke outlap en ging Lewis Hamilton voorbij.

LAP 14/53: Hamilton is the next to pit but can't get out ahead of Vettel #RussianGP ???º #F1 pic.twitter.com/AYgltwlaqA — Formula 1 (@F1) 30. zárí 2018

De Brit was vastberaden om de Ferrari van Vettel opnieuw in te halen en het lukte hem een ronde later in de lange linkse bocht na het lange rechte stuk, dit nadat Vettel een bocht eerder de deur nog dicht deed.

LAP 15/53: Hamilton sneaks past Vettel to regain his position behind Bottas



TOP 5

RAI (yet to pit)

VER (yet to pit)

BOT

HAM

VET#RussianGP ???º #F1 pic.twitter.com/JwEqvMyPYH — Formula 1 (@F1) 30. zárí 2018

Nadat ook Kimi Räikkönen zijn pitstop had afgewerkt, reed Max Verstappen aan de leiding van de race. De Nederlander beleefde duidelijk een leuke verjaardag. Voor Stoffel Vandoorne verliep het minder goed. Hij reed als zeventiende tussen beide Williams-rijders.

LAP 18/53: Kimi pits which means...



Max Verstappen* currently leads the race!



*0 pit stops #RussianGP ???º #F1 pic.twitter.com/860XZbaEie — Formula 1 (@F1) 30. zárí 2018

In ronde 25 gebeurde dan toch wat de meest logische keuze leek voor Mercedes: Valtteri Bottas liet Lewis Hamilton voorbij, dit nadat Sebastian Vettel druk kwam zetten op Lewis Hamilton. Zo was het halfweg de race Verstappen op kop, gevolgd door Hamilton, Bottas, Vettel en Räikkönen.

Na de pitstops waren de verschillen vooraan de race groter, waardoor er niet veel spanning in de race zat. De strijd om de laatste WK-punten was wel spannend, met Magnussen, Ocon en Perez. Bij Racing Point Force India werden er teamorders ingevoerd in de hoop om de Haas van Magnussen in te halen.

In ronde 43 maakte Max Verstappen zijn verplichte pitstop. Hij kwam als vijfde opnieuw de baan op, 15 seconden achter Kimi Räikkönen en voor teamgenoot Daniel Ricciardo. Het was dus Mercedes op kop, met Hamilton en Bottas, gevolgd door Ferrari, met Vettel en Räikkönen, en daarna Red Bull, met Verstappen en Ricciardo.

LAP 43/53: Verstappen pits - slips on ultras for the last 10 laps #RussianGP ???º #F1 pic.twitter.com/xMKq8A5oF2 — Formula 1 (@F1) 30. zárí 2018

In het slot van de race wijzigden deze plaatsen niet meer, waardoor Hamilton zijn voorsprong in het kampioenschap nog maar eens vergroot, van 40 naar 50 punten. Valtteri Bottas, die het teamspel goed speelde, probeerde op het einde van de race toch nog eens na te vragen wie er ging winnen.

De plaatsen bij Mercedes werden echter niet meer omgewisseld, waardoor het erg moeilijk wordt voor Sebastian Vettel om nog kans te maken op de titel. Opmerkelijk was dat Charles Leclerc als zevende 'best of the rest' was. In de slotronden wist Stoffel Vandoorne met behulp van de blauwe vlaggen zich nog op te werken naar plaats zestien.

BREAKING: Lewis Hamilton WINS in Russia to claim his third straight race victory! ?p?? #RussianGP ???º #F1 pic.twitter.com/VUoBD7V0aC — Formula 1 (@F1) 30. zárí 2018

1. GB Lewis Hamilton Mercedes 1h27 53

2. FI Valtteri Bottas Mercedes + 2.545 53

3. DE Sebastian Vettel Ferrari + 7.487 53

4. FI Kimi Räikkönen Ferrari + 16.543 53

5. NL Max Verstappen Red Bull Racing + 31.016 53

6. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing + 80.451 53

7. MC Charles Leclerc Sauber + 98.390 53

8. DK Kevin Magnussen Haas F1 52

9. FR Esteban Ocon Racing Point Force India 52

10. MX Sergio Perez Racing Point Force India 52

11. FR Romain Grosjean Haas F1 52

12. DE Nico Hülkenberg Renault 52

13. SE Marcus Ericsson Sauber 51

14. ES Fernando Alonso McLaren 51

15. CA Lance Stroll Williams 51

16. BE Stoffel Vandoorne McLaren 51

17. ES Carlos Sainz jr Renault 51

18. RU Sergey Sirotkin Williams 51

Opgaves:

19. FR Pierre Gasly Toro Rosso 4

20. NZ Brendon Hartley Toro Rosso 4

