Geen vierde wereldtitel voor Peter Sagan, ook drie Belgische pionnen zijn uitgeteld

Peter Sagan zal zichzelf niet opvolgen als wereldkampioen wielrennen. De Slovaak moest ver voor het begin van de finale het peloton laten rijden op de lange klim richting Igls.

Het was niet echt een verrassing maar dat het zo vroeg in de wedstrijd zou gebeuren, zag niemand aankomen. Met nog meer dan tachtig kilometer te gaan, moest Peter Sagan het peloton der favorieten laten gaan. De drievoudig wereldkampioen drong niet meer aan en liet de grote groep rijden op een moment dat de echte finale nog moest losbarsten.

Ook Benoot gelost

Maar ook voor de Belgen was er slecht nieuws. Ook voor Tiesj Benoot, één van de vier Belgische kopmannen, ging het duidelijk te snel. Hij moest samen met wegkapitein Serge Pauwels de groep laten rijden zodat onze landgenoten nog met vijf man overbleven bij het ingaan van de finale.

De Plus: “Zat met een ei in m’n broek”

Ook Laurens De Plus kneep de remmen dicht: “Ik zat voor de start nog met een ei in m’n broek, ik wist niet hoe goed ik zou zijn maar ik ben toch tevreden. In laatste instantie was mijn rol veranderd en ik moest zo lang mogelijk bij Dylan (Teuns) blijven en dat is toch gelukt. Sinds Plouay was het bij mij iets minder maar ik ben de bondscoach dankbaar dat hij het vertrouwen behield in mij. Het gaat gewoon heel de tijd er hard, het is erg slopend en een echte afvalling.”

Pauwels: “Voel me schuldig tegenover ploegmaats”

Wegkapitein Serge Pauwels was erg ontgoocheld: “Ja, ik ben ontgoocheld. Ik heb niet genoeg kunnen doen voor de ploeg. Vanmorgen ben ik om half zes nog naar de dokter gegaan omdat ik me niet lekker voelde in mijn maag en darmen, ik heb dat geminimaliseerd maar heel de koers heb ik me niet lekker gevoeld. Het was alsof ik constant een finale aan het rijden was. Dit is pijnlijk en ik voel me schuldig tegenover de ploegmaats, maar er zat echt niets meer in.”