Wout van Aert niet maar Lars Boom trekt wel naar Roompot-Charles (en keert ook terug in het veld)

Lars Boom trekt naar Roompot-Charles, de nieuwe fusieploeg van Nick Nuyens en Michael Zijlaard die onlangs Wout van Aert zag vertrekken. De 32-jarige Nederlander wil een belangrijke rol spelen in het voorjaar en is ook van plan om vanaf januari opnieuw aan veldritten mee te doen.

Boom kroonde zich in 2008 tot wereldkampioen veldrijden en werd datzelfde jaar Nederlands kampioen tijdrijden én op de weg. Verder won hij onder meer de Eneco Tour (2012), de Ronde van België (2009) en de Ronde van Groot-Brittannië (2011 en 2017). In de Tour (2014) en de Vuelta (2009) wist hij een ritzege te boeken.

“Ik wil een belangrijke rol spelen in het voorjaar en in de koersen die Roompot-Charles rijdt”, stelt Boom, die de voorbije twee seizoenen voor Team LottoNL-Jumbo reed. “De koersen die de ploeg al heeft gereden, liggen me wel. Ik wil na een lastig jaar ook mijn oude niveau terugvinden. Ik wil laten zien dat ik finales kan rijden in de klassiekers. Ik heb de ambitie om diep tot in de finale mee te rijden en liefst nog van bij het begin van het klassieke seizoen, de Omloop Het Nieuwsblad, tot Parijs-Roubaix. Dit is geen stap terug voor mij, maar een stap zijwaarts. Ik wil weer voor overwinningen rijden en zal daarvoor goed omringd zijn.”

Boom zal vanaf januari ook opnieuw veldrijden. “Ik zal crosstrainingen inlassen in mijn voorbereiding. Dat zal goed zijn voor mijn voorjaar en mijn algemene ontwikkeling. De voorbije periode heb ik wel nog regelmatig op een mountainbike gezeten en getraind op de crossfiets, maar het zal toch wat aanpassingen vergen. Cyclocross is veranderd en ook ik ben veranderd als renner. Maar ik ben er wel blij mee!”

Kersvers Nederlands kampioen

uitgerekend op de dag dat zijn overgang bekend geraakte, won Lars Boom het Nederlands Kampienschap Marathon op de mountainbike, voor Jasper Ockeloen.