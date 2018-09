ROYALS. “Prins Harry is niet meer dezelfde als vroeger” en de comeback van Kate Middleton

De afgelopen week is er veel gebeurd in de wereld van de royals. Van Meghan Markle die zelf (!) de deur van haar auto sloot, Kate Middleton die we binnenkort weer meer gaan zien en zus Pippa die hoogzwanger om bloemen ging. De leukste nieuwtjes op een rij.

Terwijl de hoogzwangere Pippa Middleton rozen kocht in Londen en straks aan haar zwangerschapsverlof begint, zit dat van haar oudere zus Kate Middleton er bijna helemaal op. Volgende week dinsdag zal ze haar eerste officiële taak uitvoeren sinds april. De hertogin van Cambridge zal ze de Sayers Croft Forest School and the Wildlife Garden in Londen bezoeken. De week erna staat een bezoek aan het liefdadigheidsevenement World Mental Health Day op de planning. Er is ook nieuws over het werk van broer James Middleton. Hij heeft een nieuwe job en werkt nu als gids voor een Schots hotel.

De Britse koninklijke familie kijkt uit naar het huwelijk van prinses Eugenie en Jack Brooksbank op 12 oktober. Het is reeds bekend dat het nichtje van prinsen Harry en William haar jawoord zal geven in een jurk van een Brits label. Dat ze alvast uitkijkt naar haar grote dag, bewees de aanstaande bruid op Instagram met een dromerige foto. “Serieus aan het dagdromen hier. Voorhuwelijkse vibes”, stond erbij te lezen.

Fotograaf Arthur Edwards verklapte in een interview met Yahoo News dat prins Harry niet meer dezelfde is als vroeger. “Ik zie een enorme verandering. Hij is meer gereserveerd. Hij had een goede relatie met de media en hield zich er altijd op de een of andere manier mee bezig. Dat is nu gestopt. Hij is uitgegroeid tot een senior staatsman van de koninklijke familie. Het is misschien geen slecht moment om die speelsheid achterwege te laten.” Daarnaast zegt de fotograaf dat de prins ook heel beschermend is naar zijn vrouw toe. “Maar hij is nog steeds Harry en dus nog steeds geliefd.”

Voor Meghan Markle met de prins trouwde, hield ze haar blog ‘The Tig’ bij. Nu is een oud artikel weer opgedoken. Daarin verklapt ze haar geheim om te ontspannen: transcendente meditatie, die meestal tweemaal per dag een kwartier in een gemakkelijke zithouding wordt beoefend. “Het helpt je om je innerlijke rust te vinden. Ik ben een gelukkiger mens en meditatie heeft er veel mee te maken.” Markle kwam eerder deze week ook in het nieuws omdat ze zelf haar autodeur sloot. En dat is behoorlijk zeldzaam voor een royal omdat leven van de koninklijke familie daar personeel voor hebben. Veel fans begrepen de controverse echter niet.

Een verwarrend beeld uit Nederland. Koningin Máxima is erevoorzitter van ‘Méér Muziek in de Klas’, een project dat streeft naar beter muziekonderwijs voor Nederlandse basisschoolkinderen tegen 2020. In het kader daarvan ontvangt ze geregeld jonge muzikantjes in haar residentie Villa Eikenhorst. Tijdens het meest recente bezoek op vrijdag van ene Maarten met zijn trombone droeg de blonde royal een rood jumpsuit met diep decolleté. Althans, zo leek het op het eerste gezicht. Wie beter keek, zag dat ze er een huidkleurig topje onder had.