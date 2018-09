Vanaf volgende maand te koop: deze vliegende auto

Vanaf volgende maand is het zover: dan start in de Verenigde Staten de voorverkoop van de Terrafugia Transition. Het hybride elektrische voertuig kan zowel gebruikt worden als wagen of vliegtuig. Een prijs is nog niet bekend, maar volgens nieuwsagentschap Xinhua staat het vast dat de eerste bestellingen voor de Transition in oktober zullen binnenlopen. De eerste leveringen volgen pas in 2019.

De videobeelden ogen alvast indrukwekkend. Het voertuig biedt weliswaar plaats aan amper twee personen, maar daar staan een heleboel speciale features tegenover. Vooral de duur van de overgang naar wagen of vliegtuig is opvallend: de Transition heeft minder dan een minuut nodig om de klus te klaren.

Het voertuig werd gebouwd door Terrafugia, een Amerikaans bedrijf dat deel uitmaakt van Geely, het moederbedrijf van onder meer Volvo. De fabrikant liet weten dat de Transition tot wel 640 kilometer ver kan vliegen aan een topsnelheid van 160 kilometer per uur, en dat tot op een hoogte van ruim drie kilometer. Onder de recentste upgrades horen een hybride elektrische motor, meer bagageruimte en verbeterde zitjes, gordels en airbags.

Vliegbrevet

In 2016 werd het voertuig gecertificeerd als sportvliegtuigje door het bureau van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Ook aan de normen van de National Highway and Traffic Safety Administration weet het te voldoen. Geen onbelangrijk detail: je moet uiteraard wel beschikken over een vliegbrevet om de Transition te mogen besturen.

Voor wie twee zitjes toch iets te weinig vindt, is er alvast goed nieuws. Naast de Transition is Terrafugia eveneens aan de slag met de TF-X, een computergestuurd voertuig dat plaats biedt aan vier personen. Volgens het bedrijf zal je simpelweg een bestemming kunnen intikken vooraleer je de lucht in gaat, zonder dat je je daarbij moet begeven naar de dichtstbijzijnde luchthaven. Wanneer de TF-X te koop zal zijn, is nog niet duidelijk.