Gwyneth Paltrow is opnieuw getrouwd

De Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow (46) is opnieuw een getrouwde vrouw. Ze stapte dit weekend in het huwelijksbootje met acteur en televisieproducent Brad Falchuk (47). Dat melden verschillende internationale media.

Gwyneth Paltrow en Brad Falchuk, die vier jaar samen zijn en zich vorig jaar verloofden, gaven hun jawoord op het domein van de actrice in de Hamptons. Onder de gasten waren ook enkele beroemdheden, zo woonden Robert Downey Jr, Steven Spielberg en Cameron Diaz het feest bij. Zij mochten aan tafel schuiven in een van de drie feesttenten, die Paltrow in haar tuin liet opzetten voor haar grote dag.

Foto: ISOPIX

Coldplay-frontman Chris Martin, de ex van Paltrow, was niet aanwezig. Hij moest optreden op het Global Citizen Festival, op amper twee uur rijden van de plechtigheid. Martin en Paltrow waren getrouwd van eind 2003 tot in maart 2014. Ze hebben twee kinderen samen Apple en Moses. Falchuk is ook aan zijn tweede huwelijk toe. Hij was van 1994 tot in 2013 getrouwd met producer Suzanne Bukinik en delen een zoon en een dochter.