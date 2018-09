Man aangehouden voor dood vrouw Bergen op Zoom

Een 24-jarige man uit het Nederlandse Bergen op Zoom, vlakbij de Belgische grens, is aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 25-jarige vrouw. Wat zijn rol daarbij is wordt uitgezocht, de man wordt volgens de politie in de loop van zondag gehoord.

De verdachte meldde zich in de nacht van zaterdag op zondag vrijwillig op het politiebureau in Bergen op Zoom en is direct opgesloten.

De vrouw werd dood gevonden in haar appartement aan de Goudbaard. De politie trof er ook een huilend jongetje van vier aan. Voor hem is een pleeggezin gezocht.