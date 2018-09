Geblesseerde Simona Halep geeft op in Peking

Simona Halep heeft zondag de handdoek in de ring moeten werpen in de eerste ronde van het WTA-toernooi in de Chinese hoofdstad Peking (hard/8.285.274 dollar). Het nummer één van de wereld hield het voor bekeken nadat ze de eerste set met 6-1 had verloren van de Tunesische kwalificatiespeelster Ons Jabeur (WTA 113).