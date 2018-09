Renners rijden langs omgekeerd huis tijdens WK, commentatoren begrijpen er niks van

Tijdens het WK Wielrennen in het Oostenrijkse Innsbruck, keken de commentatoren en wielrenners even raar op toen ze een wel heel bijzonder huis passeerden: de woonst staat volledig op z’n kop. “Is het een café? Ik snap het niet”, klonk het verbaasd. Een café is het alleszins niet. Maar wat is het dan wel?

De aanloop naar de finale van het WK Wielrennen is traditioneel nogal lang (de wedstrijd duurt gemakkelijk zes tot zeven uur), waardoor de commentatoren genoeg tijd hebben om de omgeving in zich op te nemen. Zo ook ter hoogte van Terfens, een kleine gemeente in Tirol.

“Een café?”

Terwijl het peloton rustig naar boven klauterde, viel het oog van de commentatoren op het omgekeerde huis langs de weg.

“Heb je dat gezien?”, vroeg Michel Wuyts aan co-commentator José De Cauwer, die er op zijn beurt al even weinig van begreep. “Ik snap helemaal niet wat de bedoeling is. Is dat een café?”

Foto: Sporza

Trekpleister

Een café is het niet. De omgekeerde woonst is wel degelijk een echt huis. Het werd in acht maanden tijd gebouwd door het architectenduo Irek Glowacki en Marek Rozhanski. Eens binnen, wordt het er niet alledaagser op. Wel integendeel, in alle kamers loop je op het plafond en zijn de interieurobjecten ondersteboven geïnstalleerd. Zo kan je je in de living verwarmen aan een omgekeerde open haard.

Het huis werd gebouwd in een verwoede poging het toerisme in de streek op te krikken. Missie geslaagd: vanuit alle uithoeken van de wereld komen toeristen op bezoek. Of er ook ooit echt iemand in zal wonen? Heel erg handig zou dat niet zijn …