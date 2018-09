Hedi Slimane stelt modewereld zwaar teleur met zijn debuut voor Celine

Als er iets was waar modefans reikhalzend naar uitkeken tijdens de fashion week in Parijs, dan was het wel het debuut van Hedi Slimane. Hoe zou de voormalig creatief directeur van Saint Laurent het Franse Celine interpreteren? Niet zoals gehoopt, zo blijkt uit de recensies van het defilé en reacties op sociale media.

Het moest dé modeshow van de modeweken worden. Hedi Slimane had de spanning alvast opgebouwd. Enkele weken terug liet hij zijn muze Lady Gaga al met een handtas uit de nieuwe collectie paraderen en hij haalde het nieuws omdat hij het accent van Céline voortaan achterwege laat. Met die naamsverandering ging ook een reset van de Instagrampagina gepaard: alle foto’s (lees: de sporen) van zijn voorgangster Phoebe Philo werden gewist.

Van links naar rechts: Céline anno 2017, Saint Laurent 2017 en Céline vandaag

Op vrijdagavond was le moment suprême aangebroken. Maar de modeshow resulteerde in een grote teleurstelling. “Een provocerende ontwerper heeft zojuist een merk dat zeventig jaar bestaat opgeblazen. Slimane is voorzichtig geweest. Zijn werk is vertrouwd. Dit is op veilig spelen, terwijl een rebel in de modewereld heel welkom zou zijn”, schrijft The Washington Post.

Reviewing Hedi Slimane’s Celine: when the world. moves on, and a designer doesn’t - https://t.co/2s6YbpQfyC — Vanessa Friedman (@VVFriedman) 29 september 2018

Modejournaliste Vanessa Friedman van The New York Times werd er ook niet blij van. “De aanwezigen zaten op het puntje van hun stoel… en vielen eraf. Déjà vu! Niets was echt verrassend. Wel ja, de hoedjes waren nieuw. Daarnaast was de collectie bijna volledig in zwart en wit met een vleugje rood en groen. Dit is de modewereld. Alles verandert, behalve Slimane."

Van links naar rechts: twee beelden uit de eerdere collecties van Saint Laurent en Céline vandaag

Vogue is iets milder voor de ‘Paris La Nuit’-collectie vol ultrakorte rokken, jurkjes en pofmouwen en noemt het debuut een “afscheidshommage aan Saint Laurent”. Het blad vindt het ook interessant dat het label dankzij de komst van Slimane nu ook beschikbaar is voor mannen. Maar de algemene conclusie is lauwtjes. “Ogenschijnlijk omvat het esthetische wereldbeeld van Slimane niet de klasse van vrouwen die bereid waren de volledige prijs te betalen voor alles wat Philo ontwierp.”

Weinig divers

Veel fashionista’s die reageren op Twitter zijn niet mals. “Het nieuwe Celine? Dat is gewoon het oude Saint Laurent”, staat er tussen. Er kwam ook kritiek op het feit dat Slimane diversiteit - een brandend actueel onderwerp op de catwalk - gewoon lijkt te negeren. De man stuurde zoals gewoonlijk uitsluitend graatmagere modellen op de catwalk.

Hahahahahaha Hedi Slimane First Céline Show Was Utter Shit. — sam (@samn0well) 28 september 2018

The boys in Hedi Slimane’s first @celine show are skinnier than the girls #PFW pic.twitter.com/wPLM2eQBxk — Vanessa Friedman (@VVFriedman) 28 september 2018

