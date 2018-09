Stoffel Vandoorne zakt nog één plaats op startgrid in GP van Rusland

Stoffel Vandoorne (McLaren) start zondagnamiddag op de achtste in plaats van de zevende rij in de Grote Prijs van Rusland, de zestiende manche van het WK Formule 1, dit wegens het verwisselen van de versnellingsbak. Hij ziet de Canadees Lance Stroll (Williams) over zich heen springen naar de veertiende stek op de grid.