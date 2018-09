Koudste septembernacht in 39 jaar achter de rug

De laatste dag van september is ingezet na een wel erg koude nacht: de temperatuur zakte ’s ochtends vroeg tot 3,8 graden in Ukkel. Het is 39 jaar geleden dat het nog zo koud werd in dezelfde periode.

Op het KMI in Ukkel werden vanochtend temperaturen tot 3,8 graden gemeten. Het is lang geleden dat we de herfst zo fris inzetten, 39 jaar geleden om precies te zijn. Op 23 september 1979 zakte de minimumtemperatuur namelijk tot 2,6 graden.

In de Hoge Venen was het vannacht zelfs nog een tikkeltje kouder: tot -3,7 graden in Elsenborn. Ook in de provincie Limburg was er al erg vroege vorst waar te nemen: in Diepenbeek zakte het kwik weg tot -0,3 graden. Winterse temperaturen.

Al was afgelopen nacht geen indicator voor de voorbije maand. De gemiddelde temperatuur in september schommelt rond de 15,5 graden, iets meer dan normaal. De zon scheen bijna 200 uren, wat veel meer is dan het gemiddelde van 143 uren.