Wat verandert er op 1 oktober? Dagcontracten, keuzemenu bij noodnummer en boetes in Brussel

Met de maand oktober voor de deur, zetten wij op een rijtje wat straks verandert. Dit is nieuw vanaf 1 oktober:

Boetes in Brussel

Wie de lage-emissiezone (LEZ) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet naleeft, riskeert vanaf 1 oktober een boete van 350 euro. Auto’s met de vervuilendste dieselmotoren, zonder euronorm of van euronorm 1, zijn al sinds begin dit jaar niet meer welkom in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er werd echter negen maanden gewacht om ook boetes uit te schrijven voor automobilisten die de LEZ niet naleven.

Het boetebedrag zal niet verhogen voor wie al eerder een boete gekregen heeft ...