Kanye West bestaat niet meer: de rapper verandert zijn voornaam

Zeg niet langer Kanye West tegen Kanye West. De Amerikaanse rapper wil voortaan aangesproken worden als Ye. Dat kondigde hij zaterdag aan via Twitter.

“Ik was tot voor kort Kanye West. Ik ben YE”, liet hij aan zijn bijna dertig miljoen volgers weten. De 41-jarige artiest heeft Ye al langer als bijnaam, het is trouwens de titel van zijn achtste album dat in juni verscheen. In een eerder interview liet hij weten dat hij van Ye houdt omdat het woord het vaakst gebruikt wordt in de Bijbel. De man heeft zichzelf in het verleden al vergeleken met Jezus en zijn zesde plaat heet 'Yeezus'.

the being formally known as Kanye West



I am YE — ye (@kanyewest) 29 september 2018

De aankondiging van zijn naamsverandering, waarvan niet duidelijk is of ze ook officieel werd doorgevoerd, kwam net voor Ye te gast was in de Amerikaanse show Saturday Night Live om zijn jongste album ‘Yandhi’ voor te stellen. Tijdens het interview werd niet over zijn nieuwe naam gesproken.

Niet alleen

Eén ding is zeker: Kanye is niet de enige rapper die zijn naam verandert. Het lijstje van de artiesten die hem voorgingen, is lang. De bekendste is Puff Daddy, die al switchte tussen P. Diddy, Diddy en voortaan het liefst Brother Love hoort. Jay-Z speelt dan weer met het streepje: soms wil hij zijn naam mét, soms zonder.