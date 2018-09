Belgen gaven zich aan de start van WK toch nog 10% kans, Sagan is eerlijk: “Klimmers zijn favoriet”

De Belgen starten op het WK wielrennen in Innsbruck voor één keer als absolute outsiders. De koers dragen kunnen ze dus aan anderen overlaten. Toch sluimerde in de interviews aan de start toch hoopvolle taal door tussen de gebruikelijke clichés. “10% kans dat een Belg wint”, klonk het. Titelverdediger Peter Sagan leek dan weer klaar om zijn regenboogtrui na drie jaar door te geven. “Vermagerd? Toch niet. De favorieten? Dat zijn de klimmers.”

Benoot: “Dit WK en de Strade Bianche zijn niet te vergelijken”

Tiesj Benoot is op het WK één van de vier belgen met een beschermd statuut. Nochtans toonden de voorbije wedstrijden bij de overige categorieën in Innsbruck dat het deze keer het WK van de solo’s lijkt te worden. En won Benoot niet de Strade Bianche na zo’n solo? “Dit WK en de Strade Bianche zijn niet te vergelijken”, hield Tiesj Benoot vlak voor de start de boot af. “Maar we hebben inderdaad wel al mooie wedstrijden gezien. Ik hoop en ik denk dat het nu niet anders zal zijn.”

Kan de alleskunner van Lotto-Soudal dan geen wereldkampioen worden? “Enkel als de koers vroeg openbreekt, de juiste mannen mee zijn en ikzelf een superdag heb.”

De moorddadige Höttinger Höll, de slotklim met een strook van 350 meter tussen de 24 en de 28 procent, belooft allesbeslissende te worden. Dat beseft Benoot ook. “Als versnelling heb ik ook een 39x30 gestoken, maar op die laatste klim wordt het sowieso stampen. Voor mij moet de wedstrijd ervoor al in een beslissende plooi liggen. De Fransman Julian Alaphilippe is ook voor mij de topfavoriet: hij heeft al bewezen dat hij de afstand aan kan en heeft de explosiviteit voor die slotklim. En de kans dat er een Belg toch nog wereldkampioen wordt? 10%.”

Wellens: “Te vroeg gaan is ook gevaarlijk”

Tim Wellens rijdt in Innsbruck zijn derde WK. “De sfeer is goed, iedereen is klaar. Op de tactische bespreking gisteren is er niets nieuws gezegd, iedereen kende zijn rol al en ook de tactiek wisten we al.”

“Als de kans er is, zal ik die zeker niet laten liggen. Een gesloten wedstrijd is dan wel in mijn nadeel, de wedstrijden die ik al heb gewonnen waren telkens lastig. Het zal dus afhangen van het wedstrijdverloop. En dat het mooie weer in mijn nadeel is... Het zou voor mij inderdaad een voordeel geweest zijn als het slecht weer was geweest, maar het is nu ook niet superwarm, 20 graden ligt toch ook binnen mijn mogelijkheden.”

De slotklim zorgt voor nervositeit in het peloton: de toppers zullen willen wachten om daar toe te slaan, alle outsiders zullen de koers moeten openbreken.

“Maar zelf te vroeg gaan is ook gevaarlijk, dan val je helemaal stil. Dat hebben we ook al gezien in de vorige koersen dus daar moet je ook voor opletten. Ook ik rijd met een versnalling van 39x30, als je wil meedoen heb je die nodig. En als dat te groot blijkt te zijn, dan zijn de benen gewoon niet goed genoeg.”

Pauwels: “Mijn rol is Tim rustig te houden”

Serge Pauwels is de wegkapitein bij de Belgen. “Ik zal een ganse dag vooral in dienst rijden van Tim Wellens. Mijn rol bestaat erin om Tim lang bij te staan en hem rustig te houden. Ik zal proberen hem zo lang mogelijk bij te staan, waar ik hem dan zal loslaten zal afhangen van het wedstrijdverloop. We gaan gewoon proberen de koers hard te maken en de finale te rijden.”

“De laatste klim is alles of niets waarbij iedereen het gevoel gaat hebben dat hij te groot zal trappen. Ik rijd op een 36 (versnelling) naar boven. Op zich is dit niet alles bepalend. Het zijn de benen die tellen. Mijn rol bestaat erin om Tim (Wellens) lang bij te staan en hem rustig te houden.”

Meurisse: “Bij de kopmannen blijven”

Xandro Meurisse viert in Oostenrijk zijn WK-debuut. “Mijn opdracht? Ik moet bij de vier kopmannen blijven en zien dat er geen te grote groep wegrijdt”, klinkt het. “Als dat niet gebeurt, dan moet ik zo lang mogelijk bij de vier kopmannen blijven en als er gekoerst wordt, dan probeer ik te reageren met als doel de kopmannen in een gunstige positie te brengen.”

Meurisse is niet aan een kopman gekoppeld. “Laurens en Dylan en Serge en Tim zijn de vaste koppeltjes”, klinkt het. “De overige vier gaan onderling bespreken hoe de koers verloopt en dan zien wat er moet worden gedaan.”

De Oost-Vlaming is blij met het goede weer. “Ik heb de voorbije weken te vaak in de regen gereden. “In de zon fietsen is toch altijd plezanter. Da’s mooi voor ons en mooi voor het publiek. Tweehonderdzestig kilometer in de regen, dat doet niemand graag.”

Voor Meurisse wordt het zijn WK-debuut. “En dat is toch heel bijzonder. Zelfs bij de jeugd heb ik nooit de selectie gehaald. Als je dan mag debuteren, als prof, in zo’n ploeg, dan is dat speciaal en bijzonder. Donderdag op verkenning mocht ik al ervaren hoe uniek de sfeer is en volgens mijn vriendin, die op de lange beklimming staat, is het nu nog tien keer erger. Ik ben blij dat ze op die lange klim staat en niet op die steile slotklim. Dat ze me zo ziet afzien, dat wil ik haar en mezelf besparen.”

Peter Sagan: “Favoriet? Dat zijn de klimmers”

Na drie wereldtitels op rij is de kans groot dat Peter Sagan vandaag afscheid neemt van zijn regenboogtrui. Al weet je met de Slovaak nooit. Zijn goed humeur was Sagan alvast niet vergeten voor de start van de wedstrijd. De uittredend wereldkampioen baande zich al lachend een weg naar de start.

“We zullen wel zien”, lanceerde Sagan zijn standaard antwoord. “Ik heb er alles aan gedaan om mij zo goed mogelijk voor te bereiden maar na een lang en slopend seizoen voel ik me toch vermoeid. Vermagerd? Toch niet. De favorieten? Dat zijn de klimmers.”

En tot die categorie van renners leek Sagan zich niet meteen te rekenen.