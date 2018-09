“Superwoman” Jennifer Lopez toont haar spierballen

De Amerikaanse zangeres Jennifer Lopez is een vrouw met spierballen. De 49-jarige ster bewees dat ze in topconditie verkeert met een foto van haar indrukwekkende biceps op Instagram.

Jennifer Lopez heeft er een drukke tijd opzitten. Ze moest 15 keer het beste van zichzelf geven op 27 dagen tijd in het kader van haar ’All I Have’-show bij Planet Hollywood in Las Vegas. “Toen ik eraan begon dacht ik echt dat het te veel zou zijn, maar in plaats van ontmoedigd te starten, beloofde ik aan mezelf dat ik sterker zou zijn als de concertreeks rond was. Ik zou hard aan mijn lichaam werken en in vorm zijn als nooit tevoren.”

Lopez hield zich aan die belofte en het resultaat zijn forse spierballen. “Ik voel me superwoman”, schreef ze midden deze week nog bij de foto. Veel sterren, onder wie Gwen Stefani en Khloe Kardashian, reageerden op het kiekje. De realityster schreef dat Jenny from the block “een inspiratiebron” is. Lopez deelt wel vaker filmpjes op haar account waarop te zien is hoe ze zich samen met haar zes jaar jongere vriend Alex Rodriguez in het zweet werkt.