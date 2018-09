Belgen mochten van politie voor WK geen verstoppertje spelen, bondscoach De Weert heeft plannetje klaar

Iets na 9u30 is de WK-wegrit bij de mannen elite op gang geschoten in Kufstein. De Belgen zijn deze keer zeker geen favoriet, maar bondscoach Kevin De Weert heeft een plannetje klaar. “Zaterdagavond is op de tactische bespreking nog eens alles doorgenomen, na de verschillende individuele gesprekken eerder deze week”, zegt hij. “Iedereen weet wat zijn taak is.”

Volg hier LIVE het WK van start tot finish!

Er wacht hen 258,5 kilometer, 4670 hoogtemeters en een finish in Innsbruck. Acht kilometer eerder moet de Gramartboden, een steile klim, bedwongen worden. Topfavoriet is Julian Alaphilippe, maar ook Alejandro Valverde en Primoz Roglic komen in aanmerking voor de zege. Van Belgische zijde wordt het uitkijken naar de vier kopmannen Tiesj Benoot, Greg Van Avermaet, Dylan Teuns en Tim Wellens. Afwachten wordt het ook wat drievoudig wereldkampioen Peter Sagan uit zijn hoed tovert.

De weergoden waren Oostenrijk gunstig gezind de voorbije week, buiten een buitje op maandagochtend, en de zon was zondag opnieuw van de partij in Kufstein. Negen graden bij de start, maar het wordt warmer gedurende de dag en aan de finish wordt 21 graden verwacht. Mooi koersweer dus, voor hopelijk ook een mooi WK.

Belgen mogen geen verstoppertje spelen

De Belgische selectie hoopte zondagmorgen om zich niet tussen de andere teams te stationeren aan de teamparking bij de start in Kufstein en wilde een eindje verder parkeren om zich in alle rust voor te bereiden op het WK. De politie was het daar evenwel niet mee eens, waardoor er moest verhuisd worden naar de officiële teamparking en geen verstoppertje kon gespeeld worden.

Tactische bespreking

Bondscoach Kevin De Weert maakte zich sterk dat de Belgen klaar zijn voor het WK. “Zaterdagavond is op de tactische bespreking nog eens alles doorgenomen, na de verschillende individuele gesprekken eerder deze week”, zegt hij. “Iedereen weet wat zijn taak is. De renners zijn ook gemotiveerd door de resultaten die door de andere Belgen bij elkaar zijn gefietst de voorbije dagen.”

België is geen topfavoriet en moet de koers niet dragen. “Voor ons mag het een open koers worden”, aldus de bondscoach. “We hoeven niet te wachten tot het eind.”

Favorieten

Topfavoriet is Julian Alaphilippe, ook Alejandro Valverde en Primoz Roglic worden veelvuldig genoemd. Daarnaast zijn er nog een rist andere kanshebbers: Rigoberto Uran, de broertjes Yates, het Italiaanse blok met Vincenzo Nibali en Gianni Moscon.

Naast Alaphilippe kunnen de Fransen ook nog uitpakken met Romain Bardet en Thibaut Pinot en tot slot vaardigt Nederland een sterke selectie af met Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Wout Poels en Steven Kruijswijk. Ook met Michal Kwiatkowski moet rekening gehouden worden. De wereldkampioen van Ponferrada heeft er al een lang seizoen op zitten, maar werd woensdag wel nog vierde in de tijdrit en ook Rafal Majka maakt zeker een kans.

“Ik schrijf Sagan niet af”

Tot slot is het uitkijken naar Peter Sagan. De drievoudige wereldkampioen zegt zelf dat hij niet veel kans maakt op een vierde trui, maar hij bereidde zich in de Vuelta kundig voor en zou 2 kilogram lichter staan dan zijn normale competitiegewicht. “Ik schrijf hem niet af”, zei de bondscoach eerder deze week. “Hij staat bijzonder scherp en kan op de tanden bijten. Die slotklim is nu ook niet zo lang en hij moet enkel het steile stuk overleven. Hij daalt ook als één van de besten, dus ik sluit een vierde trui zeker niet uit.”