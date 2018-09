Bart Kaëll en Luc Appermont in alle stilte getrouwd

Luc Appermont (68) en Bart Kaëll (58), het bekendste homokoppel van het land, zijn samen begonnen aan hun theatertour Bart & Luc Intiem. Tijdens de première deed het stel een opmerkelijke onthulling: ze zijn drie jaar geleden in alle stilte getrouwd.

Appermont en Kaëll verrasten hun publiek op het einde van hun eerste zaalshow in Heist-op-den-Berg met het nieuws. “We zijn getrouwd voor de zekerheid. We hadden al een samenlevingscontract, maar in sommige landen telt dat niet. En we zijn allebei al wat ouder. Dus besloten we te trouwen voor het geval een van ons iets overkomt.” Het huwelijk vond in oktober 2015 plaats in intieme kring, en bleef daardoor lang geheim. Gert Verhulst (50) was een van de gasten: hij was de getuige van Kaëll. Appermont koos voor zijn beste vriend.

In Bart & Luc Intiem vertelt het gehuwde paar uitgebreid over de pieken en dalen in hun relatie. Appermont en Kaëll toeren nog tot begin december door Vlaanderen.