Amerikaanse is de beste op WB veldrijden in Iowa City, Cant sprint naar vijfde plaats

Kaitlin Keough heeft gisteravond de tweede manche van de wereldbeker veldrijden bij de vrouwen gewonnen in het Amerikaanse Iowa City. De 26-jarige Amerikaanse finishte solo voor de Britse Evie Richards en de Nederlandse Marianne Vos. Sophie de Boer legde beslag op de vierde plaats terwijl Sanne Cant in de sprint voor de vijfde plaats netjes de Italiaanse Eva Lechner achter haar hield. Loes Sels werd tiende en Ellen Van Loy elfde. Marianne Vos blijft leidster in het regelmatigheidscriterium

Het was Eva Lechner die het pak op sleeptouw nam. De Italiaanse kampioene sloeg samen met Marianne Vos een kloofje op de rest. Vos maakte vervolgens gebruik van een foutje van Lechner om alleen aan de leiding te komen en zo de tweede ronde solo in te trekken.

Achter de Nederlandse reed een groepje met Sophie de Boer, Eva Lechner, Kaitlin Keough en Evie Richards. Sanne Cant volgde in het gezelschap van Katherine Compton. De regen maakte het parcours glibberig, waardoor meerdere rensters tegen de vlakte gingen. Ook Marianne Vos sloeg tegen de grond en zo kon Kaitlin Keough het commando over nemen.

Foto: PHOTOPRESS.BE

Vos zag zich nog geremonteerd worden door haar landgenote Sophie de Boer. Wereldkampioene Sanne Cant volgde op de zesde plaats. Evie Richards was dan op weg om Marianne Vos te belagen voor de derde stek. De Amerikaanse Keough bleef fel doordraven en trok de slotronde in met een voorsprong van 23 seconden op Sophie de Boer. Marianne Vos moest dan al 28 seconden goedmaken, de Britse Evie Richards reed op de vierde plaats net voor Sanne Cant en Eva Lechner.

Enkel de strijd voor de laatste twee podiumplaatsen bleef spannend. Marianne Vos kwam opnieuw ten val terwijl Richards de sprong naar voor had gemaakt. We kregen zo met Richards, de Boer en Vos drie rensters achter Keough. Die laatste kwam niet meer in de problemen zodat zij uitgebreid het zegegebaar mocht maken voor Evie Richards, die zich nog had ontdaan van het gezelschap van Marianne Vos en Sophie de Boer.

Tevreden winnares

In Waterloo finishte veldrijdster Kailtin Keough nog als negentiende, maar tijdens de manche van de wereldbeker in Iowa pakte ze de zege, mede omdat ze een pak minder foutjes maakte dan haar concurrenten. De 26-jarige Amerikaanse behaalde solo de eindmeet nadat zij onder anderen de Britse Evie Richards en de Nederlandse leidster in de wereldbekerstand Marianne Vos achter haar wist te laten. “Ik was in aanloop naar die eerste wereldbekercross wat ziek geworden en daar droeg ik zeker de gevolgen van in Waterloo. Gelukkig keerde het tij en kon ik vandaag eindelijk winnen”, aldus Keough. “Nu voelde ik me de hele dag opperbest. Het was niet simpel op dit parcours om op de fiets te blijven. Ik reed mijn eigen koers en was al vanaf de start heel goed. Ik kan met veel vertrouwen naar Europa trekken. Ik doe met deze overwinning meteen ook een bijzonder goede zaak in het klassement van de wereldbeker”, luidde het voorts.

Ook Cant herleeft

De beste Belgische in tijdens de tweede manche van de wereldbeker veldrijden bij de vrouwen in Iowa City, Sanne Cant, kon in een bitse sprint voor de vijfde plaats netjes de Italiaanse Eva Lechner achter zich houden. De 27-jarige wereldkampioene keert zo met een redelijk goed gevoel huiswaarts, nadat ze eerder in Waterloo een tiende plaats pakte.

Foto: BELGA

“Deze cross werd gereden op een ongelooflijk zwaar parcours. Het lag er modderig bij voor de aanvang van onze wedstrijd en bovendien begon het dan ook nog eens heel hevig te regenen net toen we moesten starten”, zegt Cant. “Er moest veel gelopen worden. Je moest echt zien wat je deed. In de bochten was het zeer gevaarlijk en de afdalingen konden we niet voluit nemen omdat het er te glibberig lag. Ook daar moesten we van de fiets. Ik ben alvast beter dan vorige week. Ik had vandaag ook opnieuw kracht in de benen en daar ontbrak het me in Waterloo zeker aan”, aldus nog Cant. “Dat we straks terug in België zijn, daar ben ik niet rouwig om. Ik vertoef dan weer in mijn eigen vertrouwde omgeving en dat zal deugd doen na een tijdje in Amerika gezeten te hebben.” (belga)