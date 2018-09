Al 832 doden na verwoestende aardbeving en tsunami in Indonesië: enorme chaos, plunderingen aan de gang

Bij de zware aardbeving en de daaropvolgende tsunami, vrijdagavond op het Indonesische eiland Sulawesi (Celebes), zijn al 832 mensen omgekomen. Dat meldt het rampenbeheeragentschap. De autoriteiten vrezen echter dat het dodental nog verder kan oplopen omdat nog niet alle gebieden volledig bereikbaar zijn. Vicepresident Jusuf Kalla vreest zelfs voor duizenden dodelijke slachtoffers. Ook honderden mensen raakten gewond. Een Belgische toerist die er op vakantie was, is ongedeerd.

Vooral in de provinciehoofdstad Palu vielen erg veel slachtoffers. “De dodentol zal waarschijnlijk verhogen”, zei Sutopo Nugroho, woordvoerder van het Indonesische rampenbestrijdingsagentschap. Volgens de woordvoerder komen de meeste slachtoffers uit de stad Palu, maar vielen ook 11 doden in Donggala. “De meeste doden werden veroorzaakt door de aardbeving.”

Verwoestende tsunami

De aardbeving vrijdag had een magnitude van 7,5. Het epicentrum bevond zich op 78 kilometer ten noorden van de stad Palu. De aardschok werd gevolgd door een verwoestende tsunami die ook heel wat materiële schade aanrichtte. Meer dan duizend gebouwen zijn verwoest in de stad waar zo’n 350.000 mensen wonen. Door de kracht van de tsunami zouden er over een gebied van zo’n 200 kilometer ten noorden en zuiden van Palu dodelijke slachtoffers gevallen zijn.

Het is dan ook zeker dat de officiële dodentol nog zal oplopen. Voorlopig zijn er alleen uit Palu officiële cijfers, maar ook in de wijdere omgeving zijn veel doden gevallen. Zo zou de situatie in Donggala, een regio waar 300.000 mensen wonen, heel ernstig zijn. Volgens het Rode Kruis “is het al een tragedie, maar kan het nog veel erger worden”. Reddingswerkers zijn continue op zoek naar overlevenden.

Geen stroom, chaos, plunderingen

Op verschillende plaatsen op het eiland liggen de stroomvoorziening en communicatiekanalen stil. In Palu is de luchthaven gesloten. De chaos is groot, de bevolking is in paniek en heel wat mensen gingen al aan het plunderen.

Sulawesi werd vrijdag door twee aardbevingen door elkaar geschud. De eerste aardschok had een magnitude van 5,9, de tweede van 7,4. Daarop spoelde een metershoge tsunamigolf over de westkust van het eiland.

Belgen in Indonesië

De crisiscel van Buitenlandse Zaken en de ambassade in Jakarta volgen de natuurramp op het Indonesische eiland Sulawesi op de voet. Buitenlandse Zaken heeft weet van een Belg die op vakantie was in de meest getroffen stad Palu, hij bleef ongedeerd en zou met het vliegtuig terugkeren naar de hoofdstad Jakarta.

Volgens de informatie van Buitenlandse Zaken zouden in totaal zestien Belgen op Sulawesi verblijven. De diplomatieke diensten proberen met deze mensen contact te maken, maar zij bevinden zich normaal gezien ver van Palu.

Foto: REUTERS

Foto: AP

Foto: AP