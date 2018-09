Vital Heynen bereikt met Polen op WK de finale tegen Brazilië

Titelverdediger Polen heeft zich zaterdagavond geplaatst voor de finale van het WK volleybal bij de mannen. Het team van bondscoach Vital Heynen won haar halve finale met 3-2 (25-22, 20-25, 23-25, 25-20 en 15-11) van de Verenigde Staten. Eerder op de avond won Brazilië de eerste halve eindstrijd al met 3-0 (25-22, 25-21 en 25-22) van Servië. Polen-Brazilië is een heruitgave van de finale vier jaar geleden.

De Belgische volleybalmannen sneuvelden in de tweede groepsfase op het WK in Italië en Bulgarije.

De 49-jarige Heynen veroverde in 2014 met Duitsland brons op het WK. Polen kroonde zich op dat WK vier jaar geleden voor de tweede keer in haar geschiedenis tot wereldkampioen. Het klopte in de finale Brazilië. De Zuid-Amerikanen wonnen de drie daaraan voorafgaande edities, in 2002, 2006 en 2010.