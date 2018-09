Oostende, Luik en Bergen openen competitie met een zege

Brussel - Een nieuwe jaargang van de Euromillions Basket League werd zaterdag op gang getrapt en dat leverde overwinningen op voor kampioen Oostende, Bergen en Luik.

Oostende haalde het in eigen huis met 70-63 van Leuven, terwijl de twee Waalse clubs op verplaatsing punten sprokkelden. Bergen verraste Aalst met 80-89, terwijl Luik Kangoeroes Mechelen klopte met 69-80. In Mechelen wordt - door de verhuis van Kangoeroes uit Willebroek - voor het eerst in 23 jaar opnieuw basketbal van het hoogste niveau gespeeld.

Twee wedstrijden, Antwerp Giants-Brussels en Charleroi-Limburg United, werden uitgesteld omdat de Giants en de Carolo’s dit weekend beiden in actie komen in de kwalificaties voor de Champions League.