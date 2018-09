Oostende opent het seizoen met (spannende) thuiszege tegen Leuven Bears

Filou Oostende is het kampioenschap begonnen zoals de Zeekapiteins het vorige eindigden: met een thuiszege. Weliswaar zat er nog veel zand in de Oostendse motor.

Leuven Bears zette een heel verdienstelijke prestatie neer. Onder regie van McIntosh waren ze helemaal niet onder de indruk van de titelverdedigers.

Nadat Delalic de bezoekers 2-4 voorop bracht, reageerden Fieler (twee bommen) en Lasisi (veldkorf en twee vrijworpen) met een 10-0 in minder dan twee minuten. Tien punten waaronder twee bommen van Gaudoux brachten Leuven Bears bij 19-20 opnieuw in de wedstrijd. Djurisic, die moeite had met de knappe defensie van Gaudoux, hoorde snel zijn derde fout.

Complexloos brachten Delalic en McIntosh - topschutter met 17 punten en ook 4 assists - na 47-41 hun team in het derde bedrijf bij 47-49 opnieuw op voorsprong. Aan het halfuur was de score perfect (54-54) in evenwicht. Fieler, Desiron, Williams en Djurisic knutselden in een viertal minuten een 13-1-rush in mekaar. De intensiteit van Oostende lag plots veel hoger. Ook nu gaven de dappere Vlaams-Brabanders niet op. Ze naderden tot 67-61 met nog vier minuten op de klok. Met drie vrijworpen legde Djordjevic de 70-63-eindstand vast.

Mooi was het niet maar wel spannend. Oostende prees zich ook gelukkig dat het twintig vrijworpen meer mocht nemen dan zijn opponenten.

Waalse clubs sprokkelen punten op verplaatsing

Bergen verraste Aalst met 80-89, terwijl Luik Kangoeroes Mechelen klopte met 69-80. In Mechelen wordt - door de verhuis van Kangoeroes uit Willebroek - voor het eerst in 23 jaar opnieuw basketbal van het hoogste niveau gespeeld.

Twee wedstrijden, Antwerp Giants-Brussels en Charleroi-Limburg United, werden uitgesteld omdat de Giants en de Carolo's dit weekend beiden in actie komen in de kwalificaties voor de Champions League.