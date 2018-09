Toon Aerts wint ook tweede Wereldbekercross in Amerika, Van Aert opnieuw op zijn waarde geklopt

Toon Aerts (Telenet Fidea Lions) is als grote winnaar uit het Amerikaanse luik van de Wereldbeker veldrijden gekomen. De voormalige Europese kampioen was na zijn zege in Waterloo vorige week nu ook de beste in Iowa City. Wout van Aert moest zich voor de tweede keer op rij tevredenstellen met plek twee, de laatste podiumplaats was voor Michael Vanthourenhout (Marlux-Bingoal).

Het contrast met vorig jaar kon nauwelijks groter zijn voor de Wereldbekercross in Iowa. Toen werd het veldritwereldje geteisterd door een hittegolf met temperaturen tot 35 graden Celsius. Dit jaar lag het kwik flink wat lager: met temperaturen van om en bij de 15 °C kregen de renners Vlaamser weer - en bijgevolg ook een Vlaamser parcours - voor de wielen geschoven. Het zorgde er alvast voor dat er een pak minder volk aanwezig was langs het parcours, ook vergeleken met de cross van vorige week in Waterloo.

Twee keer tweede

Wout van Aert, de laatste weken steevast in de media aanwezig na zijn contractbreuk bij Crelan-Charles, leek alvast ontspannen aan de start te komen. “Ik heb een goede week gehad. Kleren, fietsen: alles is volledig in orde”, luidde het. En met twee tweede plekken in Geraardsbergen en Waterloo in de achterzak wou de wereldkampioen maar één ding in Iowa: winnen.

Foto: BELGA

Van Aert toonde meteen over een goed stel benen te beschikken met een goede start, al kreeg hij een contingent aan renners van Telenet Fidea Lions rond zich. Daarvan bleek er één bovenuit te steken: Toon Aerts, voormalig Europees kampioen en vorige week nog oververdiend winnaar in Waterloo. Van Aert kwam even alleen op kop nadat Lars van der Haar een foutje maakte, maar Aerts dichtte de kloof. De wereldbekerleider en de wereldkampioen trokken samen op avontuur.

Twee duo’s

Na twee ronden hadden Aerts en Van Aert reeds 19 seconden voorsprong op de eerste achtervolgers, Michael Vanthourenhout (Marlux-Bingoal) en Quinten Hermans (Telenet Fidea Lions). De rest van het peloton kon niet volgen en keek na drie ronden al tegen een achterstand van driekwart minuut aan. Daan Soete, Laurens Sweeck (allebei Pauwels Sauzen-Vastgoedservice), Corné van Kessel (Telenet Fidea Lions) en Tim Merlier (Crelan-Charles) waren de eerste achtervolgers.

When you can see the struggle for winning gold. @JingleCross @bradsohner pic.twitter.com/czmaG3Jjlz — David runneals (@drunneals) 29 september 2018

Halverwege de wedstrijd, bij het ingaan van ronde vijf van de acht, liet Vanthourenhout zijn concurrent Hermans ter plekke. De renner van Telenet Fidea Lions, vorig jaar nog zeer knap derde in Iowa, gaf echter niet zomaar op. Een ronde later gebeurde ook voorin de kentering: op een glibberig gedeelte van het parcours reed Van Aert zich vast. Aerts keek niet om en sloeg prompt een gat van enkele seconden. Van Aert probeerde wel, maar de vogel was gaan vliegen: met nog twee ronden te gaan keek de wereldkampioen tegen een achterstand van 15 seconden aan.

Maximum van de punten

Die 15 seconden werden er al snel 30, waardoor Aerts in het slot niet al te veel schrik meer moest hebben. Een tweede Wereldbekerzege op korte tijd dus voor de voormalige Europese kampioen, die met het maximum van de punten naar Europa terugkeert. Al blijft de voorsprong op Van Aert, die op 52 seconden als tweede finishte, gering. Michael Vanthourenhout slaagde erin Quinten Hermans af te houden en bezorgde Marlux-Bingoal zo een mooie podiumplek.

Uitslag:

1) Toon Aerts (Telenet Fidea Lions)

2) Wout van Aert

3) Michael Vanthourenhout (Marlux-Bingoal)

4) Quinten Hermans (Telenet Fidea Lions)

5) Corné Van Kessel (Telenet Fidea Lions)

6) Tim Merlier (Crelan-Charles)

7) Kevin Pauwels (Marlux-Bingoal)

8) Eli Iserbyt (Marlux-Bingoal)

9) Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice)

10) Daan Soete (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice)