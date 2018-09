Superieur Mechelen behaalt vlotte zege tegen Lommel SK

Nadat Valcke de eerste echte kans van de match liet liggen, was het al Mechelen wat de klok sloeg. Maar Coucke stond puik te keepen en hield Lommel lang in de race. Maar kort na de pauze scoorde Schoofs de verdiende openingstreffer toch. De thuisploeg kon nooit een vuist maken en In de slotfase maakten De Camargo en Van Damme er nog 0-3 van.