Charleroi wint van mak Lokeren

Charleroi heeft al bij al makkelijk de maat genomen van Lokeren. De Carolo’s wonnen met 2-1, na een partij waar Lokeren zich zorgen mag maken over het geleverde spel. Charleroi mag na de gemiste competitiestart opnieuw naar boven kijken.

Het duel tussen Charleroi en Lokeren was er eentje tussen twee ploegen die hun start grotendeels hadden gemist: 8/24 voor Charleroi is te weinig voor een ploeg die Play-off 1 ambieert, terwijl ook Lokeren met 5/24 allesbehalve goed begon. Bij Lokeren hield Peter Maes José Cevallos en Lukas Marecek op de bank ten voordele van Skulason en Terki, terwijl bij Charleroi Hendrickx en Niane de geschorsten Ilaimaharitra en Perbet vervingen.

Nul schoten

De wedstrijd begon flitsend: Ben-Harush moest na 33 seconden alle zeilen bijzetten om Bruno van de openingstreffer te houden. Een veelbelovend begin denk je dan, maar niets was minder waar. Een geeuw volgde. Een langgerekte, van 44 minuten. Beide ploegen lieten aanvallend niets zien: Lokeren trapte voor rust zelfs niet tussen de palen, Charleroi drie keer. Al moeten we eerlijk zijn, schoten kon je dat zelfs niet noemen. Lokeren probeerde wel te voetballen, maar met Terki op het middenveld lukt dat niet echt. Charleroi speelde dan weer vanuit de organisatie en kegelde de lange ballen richting Osimhen en Niane, maar Deschacht ruimde alles op. In dit soort matchen kan Deschacht nog gerust vijf seizoenen mee.

Gelukkig was er tijdens de rust wat meer opwinding: zowaar een pasgetrouwd koppel dat hun huwelijksfoto’s op het veld liet nemen. Hopelijk was het avondfeest achteraf beter dan die eerste 45 minuten voetbal.

Snedige counters

Maar kijk, de tweede helft begon onmiddellijk beter. Benavente zag een vrijetrap nog in de muur belanden, maar even later scoorde hij toch. Niane trapte op doel, FIlipovic trapte bijna in eigen doel en in het geharrewar tikte de Peruviaan simpel binnen.

De opflakkering was echter van korte duur: Charleroi leunde achteruit en loerde op de counter met Niane en Osimhen, en Lokeren probeerde wel maar kwam zelfs niet in de buurt van Penneteau. Vooral Hupperts toonde zich als exponent van de Lokerse malaise, de Nederlander speelde écht niet zijn beste match.

Op een van die counters was het dan toch raak voor Charleroi: 2-0 via Niane, die de hoek voor het uitkiezen had. Lokeren moest nu wel komen, en kijk, het schoot zelfs op doel. Tirpan klopte Penneteau in zijn korte hoek – de Fransman had geen schot verwacht, en dat kon je hem gezien het spelbeeld moeilijk kwalijk nemen – en het stond 2-1. Maar verder kwam Lokeren niet meer, de Waaslanders delen de voorlaatste plaats met Zulte Waregem.