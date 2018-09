Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek -

In Oudsbergen is oktober al begonnen. Het negende Oktoberfest is er in volle gang nadat burgemeester Lode Ceyssens de eerste liter bier tapte van de citerne met 14.500 liter Limburgs bier. De bezoekers konden eerst een stevige bodem leggen, daar zorgden ribgebraad, witte worsten, apfelstrudel en andere Beierse lekkernijen voor. Daarna konden ze zich uitleven op de dansvloer.