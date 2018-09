Hele wereld lacht met naam van Belgische politicus

Frankrijk, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Chili en zelfs Rusland. Nog voor de strijden om de burgemeesterssjerpen gestreden zijn, kennen ze overal ter wereld de naam van een Belgisch PS-kandidaat al. En dat voor iemand die in het hol van pluto woont...

Toen de jongeman uit de Waalse gemeente Lobbes - nabij Charleroi - onlangs zijn verkiezingsaffiche op Facebook wilde plaatsen, kreeg hij een heleboel kwetsende reacties over zich heen.

Meer nog: hij mocht zijn echte naam zelfs niet gebruiken om campagne te voeren op Facebook. Daarom moest PS-kandidaat Luc Anus zijn naam veranderen naar ‘Luc Anu’ op het sociale medium. “Dat komt omdat de website mijn naam gewoon niet toelaat”, zegt hij.

Buitenlandse media

Dat de Belgische politicus geen campagne kan voeren op Facebook onder zijn echte naam, is ook de buitenlandse media niet ontgaan. The Times, The Guardian, Daily Mail… de grootste nieuwssites overal ter wereld pikten het verhaal over Luc Anus, die zijn “beledigende en ongepaste” naam moest veranderen, op.

Uiteraard kwamen ook daar de nodige woordgrappen aan te pas. Maar dat zal Luc Anus worst wezen: “Ik kan er nog wel tegen. Maar ik kan begrijpen dat mensen die zwakker staan het erg moeilijk zouden hebben.”