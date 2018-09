Philippe Gilbert is onder de indruk van slotklim maar ziet op WK toch kansen en schuift Belgische troef naar voor

Gilbert arriveerde vrijdagavond in Oostenrijk. Hij fungeert zondag als co-commentator voor het Franse Eurosport. Zaterdagochtend nam hij ook de tijd om te trainen en het parcours even te verkennen. “Het is echt wel zwaar”, zei hij in Innsbruck. “Onze beste troef lijkt me Dylan Teuns.”

Gilbert verkende het parcours zaterdagvoormiddag, ging vijf keer over de Igls - de lange klim van 7,9 km aan gemiddeld 5,7 procent - en één keer over de lastige slotklim die stroken kent tot 28 stroken. “Ik had mijn gewone versnelling op”, zegt hij daarover. “39:28 (de meeste Belgen zullen zondag met 39:30 die slotklim rijden) en dat was een iets te zwaar verzet. Ik haalde amper tussen vijf en zeven kilometer per uur, terwijl ik toch het maximum gaf. De klim daarvoor, die Igls, is een loper, maar het zal natuurlijk wel de wedstrijd enorm zwaar maken als je die een elke ronde over gaat.”

“Profiteren van rol als underdog”

De Belgen moeten volgens Gilbert profiteren van het feit dat ze geen favoriet zijn. “We moeten niet zoals de voorbije jaren op kop rijden”, meent hij. “We moeten de koers niet controleren, kunnen opereren vanuit een underdogpositie. Van zo’n situatie moet je profiteren, dan kan je zoveel mogelijk renners tot het eind houden van de koers. Halfweg de wedstrijd kan je dan in actie treden en met je pionnen spelen.”

“Dit is een lastig parcours, echt zwaar, maar het is er één waar je volgens mij ook kan ‘anticiperen’. Als een groepje zich organiseert, kan dat ver geraken. Veel renners zullen schrik hebben van die slotklim en hebben er baat bij om vroeger te gaan. Dat kan in onze kaart spelen.”

Alaphilippe topfavoriet, Teuns Belgische troef

“We hebben verschillende kopmannen en die moet je gebruiken, al lijkt Dylan Teuns me onze beste troef. Als je naar zijn prestaties kijkt van de voorbije weken is hij de kaart die je moet trekken. Op zo’n parcours zal ook snel duidelijk worden wie de sterkste Belg is. Zelf tip ik Alaphilippe als topfavoriet. Dat lijkt me logisch na zijn prestaties van de voorbije weken, alleen wint de topfavoriet niet altijd.”