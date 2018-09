Scorende Thorgan Hazard kan niet winnen van Casteels, Dortmund nieuwe leider na ongelooflijke comeback

Eden Hazard zet de jongste weken de Premier League in vuur en vlam, maar ook jongere broer Thorgan kan er wat van. Thorgan Hazard begon in de basis bij Borussia Mönchengladbach en bedankte daarvoor met een doelpunt vroeg in de tweede helft tegen het VfL Wolfsburg van Koen Casteels. Een zege leverde dat echter niet op: het werd 2-2 in de Volkswagen Arena. Borussia Dortmund keek tegen een vrijwel zekere nederlaag aan tegen Bayer Leverkusen, maar boog een dubbele achterstand nog helemaal om: het werd 2-4.

Het bezoekende Mönchengladbach kwam al na amper zeven minuten op voorsprong dankzij een fraaie krul van Alassane Pléa, maar Renato Steffen had vijf minuten later al de gelijkmaker op de tabellen getrapt met een bijna even fraai afstandsschot. 1-1 was ook de ruststand, maar de bezoekers sloegen vroeg in de tweede helft nog eens toe - dit keer via Hazard. Patrick Hermann gaf de bal slim mee aan de Rode Duivel, die de bal buiten bereik van Koen Casteels in de verste bovenhoek plaatste: 1-2. Op het uur bracht Wout Weghorst de Wolven voor een tweede keer langszij. In het laatste halfuur zou er niet meer gescoord worden: 2-2 was de eindstand.

Borussia Dortmund wist wat het moest doen als het aan de leiding wou komen in de Bundesliga: winnen bij Bayer Leverkusen. Dat liep echter niet van een leien dakje: na één helft voetballen stonden Die Borussen 2-0 in het krijt door goals van Weiser en Tah. In de tweede helft draaide Dortmund die achterstand op korte tijd echter helemaal om. Jacob Bruun Larsen scoordfe de aansluitingstreffer in minuut 65, de gelijkmaker van Marco Reus volgde vier minuten later. Paco Alcacer werd in het slot matchwinnaar met twee goals.

Borussia Dortmund komt door de zege, en de nederlaag van Bayern München tegen Hertha BSC vrijdagavond, aan kop in de Bundesliga. De geelhemden tellen 14 punten, één meer dan Bayern München en Hertha. Zowel Wolfsburg als Mönchengladbach blijven ondanks het gelijkspel ook in de bovenste gelederen van de Bundesliga kamperen: Mönchengladbach is vierde, Wolfsburg zevende.

Schalke 04 heeft na vijf competitienederlagen op rij eindelijk haar eerste zege van het seizoen geboekt. De regerend vicekampioen uit Gelsenkirchen won in eigen huis met 1-0 van FSV Mainz 05.Schalke eindigde vorig seizoen als tweede in de Bundesliga en plaatste zich zo rechtstreeks voor de groepsronde van de Champions League. Dit seizoen kent de ploeg van coach Domenico Tedesco echter een valse start. Tegen Mainz maakte Alessandro Schöpf in de elfde minuut het enige doelpunt van de wedstrijd.

Schalke klimt door de overwinning voorlopig naar de voorlaatste plaats, over Hannover. Mainz is achtste met acht punten.