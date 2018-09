Vrouw die senator in lift confronteerde: “Ik wou dat hij mijn woede voelde”

Net nadat Republikeins senator Jeff Flake had aangekondigd dat hij de van seksueel misbruik beschuldigde kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh zou steunen, stapte hij de lift in. In die lift werd hij geconfronteerd door twee vrouwen, allebei slachtoffers van seksueel misbruik.

“Kijk me aan als ik tegen u praat!” Senator Jeff Flake kreeg vrijdag in de lift van de Amerikaanse Senaat een flinke bolwassing van twee vrouwen die net hadden gehoord dat hij vóór de nominatie van rechter Brett Kavanaugh zou stemmen.

De 39-jarige Archila sprak hem meteen aan. “Iemand die een vrouw misbruikt heeft, mag van jou dus in het Hooggerechtshof zitten”, zei ze. Ook de zestien jaar jongere Gallagher daagde de senator uit Arizona uit. “Ik werd ook seksueel misbruikt en niemand geloofde me. Ik durfde het tegen niemand meer zeggen”, zei ze in tranen. “Wat jij doet, is zeggen dat vrouwen er helemaal niet toe doen. Dat ze gewoon moeten zwijgen, want als ze hun stem laten horen, ga je ze toch maar negeren.”

De beelden gingen de wereld rond.

Woede

De twee vrouwen hebben intussen hun verhaal gedaan in de Amerikaanse media. “Ik wou dat hij mijn woede voelde”, verklaarde Archila achteraf. Toen ze vijf jaar oud was, werd ze aangerand. “Ik geloof dat rechter Kavanaugh gevaarlijk is voor vrouwen. Ik deed dit uit solidariteit voor dr. Ford. Alle emoties die ik de voorbije weken voelde, kwamen naar boven.”

“We hebben hem gedwongen om naar onze verhalen te luisteren”, zegt ze. “Hij moest geconfronteerd worden met de pijn en woede die vrouwen voelen als ze dr Ford voor miljoenen mensen ziet getuigen.”

De 23-jarige Gallagher zegt dat ze opgelucht is dat senator Flake hun stemmen heeft gehoord. Nog nooit eerder had ze haar verhaal gedeeld. Na het protest belde haar moeder haar op.

Uitstel

Vlak voor de Senaatscommissie over Kavanaughs nominatie zou stemmen, ging senator Flake plots met een handjevol Democratische collega’s in bespreking. Hij stemde in de commissie uiteindelijk wel vóór Kavanaugh, maar hij zei er expliciet bij dat hij voor een FBI-onderzoek pleit naar de zware beschuldigingen van aanranding die de docente Christine Blasey Ford een dag eerder tegen Kavanaugh had geuit.