Wereldkampioen Cross houdt Huybrechts uit halve finale van Players Championship 20-toernooi

Kim Huybrechts (PDC 18) is er net niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale op het Players Championship 20 dartstoernooi, dat werd betwist in het Ierse Saggart (Dublin).

De 32-jarige Antwerpenaar, die de voorbije maanden in mindere doen was, zette een mooie reeks neer. Zo versloeg hij in de eerste ronde de Nederlander Vincent Kamphuis (PDC 129) met 6-0 waarbij hij een gemiddelde lukte van 92 per drie darts. In de tweede ronde won hij met 6-3, en een gemiddelde van 102.9 per drie darts, van de Nederlander Mario Robbe (PDC 133). Huybrechts ging op zijn elan verder en gaf in ronde drie de Engelsman Michael Smith (PDC 9) met 6-3 het nakijken.

In de achtste finale moest de Nederlander Jermaine Wattimena (PDC 33) met 6-5 het onderspit delven. In de kwartfinale nam Huybrechts tegen de regerende wereldkampioen Robb Cross een 5-3 voorsprong, maar de nummer drie van de wereld haalde het uiteindelijk met 6-5.

Davy Van Baelen (PDC 131) versloeg achterenvolgens de Welshman Jonny Clayton (PDC 21) en de Engelsman Ryan Searly (PDC 65) met 6-4, maar moest in de derde ronde afhaken na 6-3 verlies tegen de Nederlander Danny Noppert (PDC 69).

Ook Ronny Huybrechts (PDC 46) geraakte bij de laatste 32 en dit na een 6-2 overwinning tegen de Engelsman Adam Huckvale (PDC 122) en 6-3 winst tegen de Duitser Max Hopp (PDC 38). In de derde ronde was de Engelsman Steve West (PDC 24) met 6-3 te sterk.

Dimitri Van den Bergh (PDC 36) ten slotte werd in de eerste ronde met 6-3 uitgeschakeld door de Engelsman Joe Cullen (PDC 15). De overwinning was voor de Nederlander Noppert (PDC 69) die in de finale de Engelsman Ian White (PDC 11) met 6-4 versloeg.

Uitslagen Players Championship 20:

Eerste ronde.

Joe Cullen (Eng/15)- Dimitri Van den Bergh (Bel/36)6-3

Davy Van Baelen (Bel/131) - Jonny Clayton (Wal/21)6-4

Ronny Huybrechts (Bel/46) - Adam Huckvale (Eng/122)6-2

Kim Huybrechts (Bel/18)- Vincent Kamphuis (Ned/129)6-0

Tweede ronde.

Davy Van Baelen (Bel/131) - Ryan Searly (Eng/65)6-4

Ronny Huybrechts (Bel/46) - Max Hopp (Dui/38)6-3

Kim Huybrechts (Bel/18)- Mario Robbe (Ned/133)6-4

Derde ronde.

Kim Huybrechts (Bel/18)- Michael Smith (Eng/9)6-5

Steve West (Eng/24)- Ronny Huybrechts (Bel/46)6-3

Danny Noppert (Ned/69)- Davy Van Baelen (Bel/131)6-3

Achtste finale.

Kim Huybrechts (Bel/18)- Jermaine Wattimena (Ned/33)6-5

Kwartfinale.

Robb Cross (Eng/3)- Kim Huybrechts (Bel/18)6-5

Finale.

Danny Noppert (Ned/69)- Ian White (Eng/11)6-4