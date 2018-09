Nederlandse topfavoriete reed op WK met gebroken knie nog naar zevende plaats, om dan in rolstoel plaats te nemen

De Nederlandse Annemiek van Vleuten, die dinsdag nog wereldkampioene tijdrijden werd, heeft in de wegwedstrijd voor vrouwen op het WK wielrennen in Innsbrück tientallen kilometers gefietst met een gebroken knie. Dat bleek uit medisch onderzoek na de finish, waar ze als zevende arriveerde op 7 minuten van winnares Anna van der Breggen.

“Een breuk. Ik kan het niet geloven. Emotioneel nu. Het zal genezen, maar dat heeft tijd nodig (weken)”, was haar reactie op Twitter bij een röntgenfoto waarop de breuk in haar knie goed zichtbaar was.

Eminence fracture. Can't believe it. So many emotions now. Will heal, but will take time... (weeks). pic.twitter.com/DFhzDeKw9Y — Annemiek van Vleuten (@AvVleuten) 29 september 2018

Van Vleuten kwam op ruim 90 kilometer van de finish ten val. Ze lag er nogal ongemakkelijk bij in een perk en stapte strompelend weer op de fiets. Daarna reed ze echter in mum van tijd terug naar het peloton. “Ik voelde me ook zo goed. Zelfs met die pijnlijke knie, die meteen wel instabiel voelde, kon ik gewoon hard doorfietsen. Ik snapte er niets van.”

Crash just before the start of the climb with few riders hitting the deck including @AVVleuten #InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/YSBSDIqNOO — UCI (@UCI_cycling) 29 september 2018

Na de wedstrijd kon Van Vleuten niet meer lopen en sprak ze met de media zittend in een rolstoel. “Ik heb die knie kapot gereden. Ik maak me nu wel zorgen”, zei ze, voordat ze naar het ziekenhuis ging.