Kernafval opslaan niet meer alleen in Mol of Dessel: nieuwe aanpak zal tot 10,7 miljard euro kosten

Kernafvalbeheerder Niras heeft gisteren een nieuwe aanpak goedgekeurd voor het opslaan van het gevaarlijkste kernafval van onze kerncentrales. Dat scenario zal 8 tot 10,7 miljard euro kosten, in plaats van de verwachte 3,5 miljard. Die berging kan ook buiten Mol of Dessel gebeuren.

De Belgische kerncentrales zorgen de afgelopen decennia wel voor grote hoeveelheden CO 2 -arme energie, maar laten de komende tienduizenden jaren ook nog tonnen radioactief afval achter. Wat we daarmee moeten doen na de sluiting van de kerncentrales, wordt al enkele decennia bestudeerd.

Een eerder plan van Niras, de beheerder van ons kernafval, ging uit van een berging in een ondergronds gangenstelsel op zo’n tweehonderd meter diep. Dat is ook de diepte van het proeflaboratorium Hades, in de ondergrond ...