KRC Genk rolt Zulte Waregem op dankzij hattrick van Samatta

Het is geen cadeau om tijdens een slechte periode bij Racing Genk op bezoek te gaan. Dat ondervond Zulte Waregem aan den lijve. Essevee verloor uiteindelijk met 4-0 en dan kwam het nog goed weg. De Limburgers gaan door op hun elan met 23 op 27 en springen voorlopig over Club Brugge naar de leidersplaats. Zulte Waregem blijft achter met 0 op 18.

HERBELEEF. Gemakkelijke overwinning voor KRC Genk tegen zwak Zulte Waregem

Toegegeven, vooraf dachten wij ook dat het een mirakel zou zijn indien Zulte Waregem een punt of meer zou wegkapen in de Luminus Arena. Francky Dury had nogmaals zijn beste beentje voorgezet om een plan te bedenken. De strategie was er weer een met vijf verdedigers. Ergens logisch met al dat aanvallende geweld van Racing Genk in het achterhoofd. Dury zette Harbaoui en Bongonda op de bank, Buffel en Sylla waren hun vervangers. Bjordal stond centraal in de defensie. In vergelijking met de laatste competitiematch voerde Clement slechts een wijziging door: Ndongala kreeg de voorkeur op Paintsil.

Het was zowaar Essevee dat de eerste kans kreeg. Sylla knikte een voorzet van De Pauw voorlangs. Maar toen was het vooral schade beperken voor de bezoekers. Thomas Buffel had in de aanloop naar de wedstrijd nog gezegd: “Als Play-off 1 morgen start, wordt Genk kampioen.” Helaas voor het lijdende Zulte Waregem waren de Limburgers een paar klassen sterker. Genk startte aan de aanvalsstorm, een bloemlezing: Pozuelo kopte eerst op Bossut, Dewaest mikte over, net als Malinovskyi en Trossard dolde met Walsh en De fauw. Het was al Genk wat de klok sloeg. Gelukkig voor de fusieclub hield Bossut ze lange tijd recht.

Eerbetoon aan Buffel

Foto: BELGA

In minuut negentien kwam Thomas Buffel in de spotlights te staan. Niet voor een voetballende actie, maar het thuispubliek eerde zijn gewezen aanvoerder - die met rugnummer 19 bij Genk speelde. Waarop Buffel een blauw shirt toonde dat onder zijn wedstrijdshirt verstopt zat met als opschrift: “Mijn ploeg, voor altijd.”

Terug over naar het verloop van de wedstrijd waarin Essevee het spel onderging. Rechtsachter Maehle rolde de hele rechterflank op, maar kon net niet afdrukken. Wanneer de bezoekers eens in balbezit kwamen, waren ze het leer te snel weer kwijt. Op het halfuur mocht het thuispubliek eindelijk juichen. Pozuelo werkte een aanval subliem af. Twee minuten later stond het al 2-0 nadat Samatta helemaal vrij een hoekschop kon binnen koppen.

Te weinig kwaliteit

Dury greep in bij de rust. Heylen en Bedia kwamen De Pauw en de zwakke Marcq aflossen. Veel kon het allemaal niet baten. Het spelbeeld bleef hetzelfde. Zulte Waregem kwam iets beter in de wedstrijd, maar het was toch vooral wachten op de 3-0. Weer Bossut redde meerdere inzetten. Even later kwam het derde doelpunt er toch. Samatta maakte de wedstrijd helemaal af op aangeven Uronen. Bij momenten leek het alsof Essevee achter een ongrijpbare bal aanliep. Samatta dreef de score op tot 4-0. Bossut redde zelfs nog een licht toegekende strafschop van Trossard.

De machine Racing Genk dendert gewoon verder. Het verloor nog geen enkele keer en kan met 23 op 27 een heel mooi rapport voorleggen. Essevee brengt gewoon veel te weinig. 0 op 18 is hun rapport, 5 op 27 in totaal. Het brengt gewoon te weinig kwaliteit. Met de komst van Anderlecht en de verplaatsing naar Charleroi wordt het er niet simpeler op.

Foto: JEFFREY GAENS